Растолстевшая Ксения Собчак устроила экстравагантные танцы на коврах

Ксению Собчак на коврах сравнили с Волочковой и Бритни Спирс

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская журналистка Ксения Собчак в своем блоге опубликовала ролик, на котором предстала в облегающих трико на разных коврах. Она показала свою растяжку, а заодно и пару асан из йоги.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак is licensed under public domain

"Мои ковры — чем хочу, тем и занимаюсь", — подписала ролик Ксения.

При этом поклонники звезды тут же нашли ей несколько не самых лестных сравнений. Так, например, кто-то увидел в этом схожие действия с американской поп-звездой Бритни Спирс, которая любит танцевать в обнаженном виде.

Другие вспомнили тут про балерину Анастасию Волочкову и призвали ее "держаться". Нашлись и те, кто указал на пышные формы журналистки, которая раньше всегда критиковала знаменитостей с лишним весом.

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