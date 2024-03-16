Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию

Бывшая солистка группы "Фабрика", певица Саша Савельева вернулась из Израиля в Россию и готова выступать на корпоративах. Также, пишет Telegram-канал SHOT, она готовится к сольному концерту.
Сообщается, что стоимость частного выступления артистки достигает 600 тысяч рублей. В рамках 45-минутного концерта Савельева исполнит свои хиты и треки группы "Фабрика". При этом, согласно райдеру, в гримерке должны быть несколько нарезок, бутылка виски, куриный или овощной суп, сваренный не на "кубике" с приправами.
Сольный концерт артистки, предварительно, состоится в мае либо в клубе "16 тонн", либо в баре "Мумий тролль".
Последнее время звезды эстрады проживала в Израиле вместе с мужем, актером Кириллом Сафроновым и сыном. Недавно вместе с наследником она вернулась на родину.
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