Стало известно с кем встречается певица Дуа Липа

Певица Дуа Липа была замечена на свидании со звездой "Фантастических тварей", британским актером Каллумом Тернером. Об этом пишет Daily Mail.
Пара прогуливалась по Лос-Анджелесу. Дуа Липа для выхода выбрала темно-синие джинсы, белую рубашку и черную кожаную куртку, а актер вышел в спортивном образе.
В начале января появились первые слухи о романе звезд — их заметили танцующими на вечеринке в Лос-Анджелесе после премьеры военного сериала "Властелины воздуха". Чуть позднее их застали целующимися в ресторане японской кухни в Голливуде.
В марте прошлого года Дуа Липа ходила на свидание с режиссером Роменом Гаврасом, но уже в декабре они расстались.
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