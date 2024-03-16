Стало известно с кем встречается певица Дуа Липа

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Певица Дуа Липа пришла на свидание с британским актером Каллумом Тернером

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Шоу-бизнес » Зарубежный

Певица Дуа Липа была замечена на свидании со звездой "Фантастических тварей", британским актером Каллумом Тернером. Об этом пишет Daily Mail.

Певица Дуа Липа пришла на свидание с британским актером Каллумом Тернером
Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live is licensed under public domain

Пара прогуливалась по Лос-Анджелесу. Дуа Липа для выхода выбрала темно-синие джинсы, белую рубашку и черную кожаную куртку, а актер вышел в спортивном образе.

В начале января появились первые слухи о романе звезд — их заметили танцующими на вечеринке в Лос-Анджелесе после премьеры военного сериала "Властелины воздуха". Чуть позднее их застали целующимися в ресторане японской кухни в Голливуде.

В марте прошлого года Дуа Липа ходила на свидание с режиссером Роменом Гаврасом, но уже в декабре они расстались.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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