"Дома меня бы не вытащили": 78-летняя Селезнева оказалась в больнице с воспалением легких

Народная артистка России Наталья Селезнева госпитализирована с двусторонним воспалением легких. Об этом пишет ТАСС.
По ее словам, в больнице она находится уже несколько дней, а попала с заражением вирусным воспалением.
"Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили", — призналась актриса.
Пока что врачи не говорят, как скоро 78-летняя артистка сможет пойти домой.
Наталья Селезнева знаменита ролями в таких кинофильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Операция "Ы", "Не может быть!" и в других.
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