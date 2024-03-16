"Дома меня бы не вытащили": 78-летняя Селезнева оказалась в больнице с воспалением легких

Звезда советских фильмов Наталья Селезнева попала в больницу с воспалением легких

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка России Наталья Селезнева госпитализирована с двусторонним воспалением легких. Об этом пишет ТАСС.

Фото: youtube.com by канал Александр БЕЛАНОВ. #КУЛЬТУРНЫЙ_КОД is licensed under public domain

По ее словам, в больнице она находится уже несколько дней, а попала с заражением вирусным воспалением.

"Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили", — призналась актриса.

Пока что врачи не говорят, как скоро 78-летняя артистка сможет пойти домой.

Наталья Селезнева знаменита ролями в таких кинофильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Операция "Ы", "Не может быть!" и в других.

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