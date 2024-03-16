Названа причина смерти 89-летнего Александра Ширвиндта.

89-летний Ширвиндт мог умереть из-за проблем с сердцем

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Президент Театра сатиры Александр Ширвиндт мог умереть из-за проблем с сердцем. В последнее время народного артиста РФ неоднократно госпитализировали из-за кардиозаболеваний. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал Михаил Ширвиндт is licensed under public domain

В 2019 году актер перенес операцию на сердце, по этой причине ему установили кардиостимулятор. В 2020 году у Ширвиндта случилась пневмония на фоне коронавирусной инфекции. Летом 2022 году у него диагностировали стенокардию.

Александр Ширвиндт скончался в больнице, не дожив до своего 90-летия несколько месяцев. Дата и место прощания со звездой пока не сообщаются.

О смерти народного артиста РФ сообщил художественный руководитель Театра сатиры режиссер Сергей Газаров.

Ранее Александр Олешко рассказал, что Ширвиндт планировал выйти на сцену 3 апреля.