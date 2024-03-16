Александр Олешко рассказал, что Александра Ширвиндт планировал выйти на сцену 3 апреля

Олешко рассказал, что до последнего сохранялась надежда на выздоровление Александра Ширвиндта

1:17 Your browser does not support the audio element. Культура

Сегодня пришло известие об уходе из жизни президента Театра Сатиры и выдающегося народного артиста России, Александра Ширвиндта. Его коллеги, глубоко потрясенные этим, выражают соболезнования семье.

Фото: Пресс-служба театра Модерн

Ширвиндт был культовой личностью, его уход — великая утрата для тех, кто связан с театральным искусством. Его охотно приглашали и в кино. Он блестяще сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Двенадцать стульев", "Самая обаятельная и привлекательная" и многих других.

В качестве президента Театра Сатиры, Ширвиндт воспитал многих талантливых актеров. В театральных кругах его называли "королем флегматичного юмора". Сочувствующие высказывания об этой невосполнимой утрате звучат от многих коллег артиста. В частности Александр Олешко в своем личном блоге поделился подробностями трагедии.

"Вот и все. Еще в 14:35, была надежда… Даже на то, что 3 апреля сыграем наш спектакль вместе", — написал актер.

Александр Ширвиндт, невзирая на свой преклонный возраст, все еще играл в родном театре и планировал выйти на сцену в постановке "Где мы? oo!…" Родиона Овчинникова.