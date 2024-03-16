Звезда шоу-бизнеса скрывала свое состояние: Кети Топурия в третий раз беременна

Кети Топурия рассекретила беременность: певица готовится стать мамой в третий раз

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кети Топурия, известная певица, готовится к третьему родам. Она раскрыла свою беременность во время выступления на "Новой Фабрике звезд", где ее измененная фигура в мини-платье привлекла внимание зрителей.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Семейная радость приходит к Топурии и ее мужу, бизнесмену Льву Деньгову, второй раз в их браке, который состоялся в 2021 году. У пары уже есть сын, а у Топурии также есть дочь от предыдущего брака.