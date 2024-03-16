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Певица Нюша призналась, что уличила своего возлюбленного на измене

Певица Нюша рассказала, как ловила своего возлюбленного на измене

0:52
Шоу-бизнес

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, высказлась о мужских изменах.

Певица Нюша рассказала, как ловила своего возлюбленного на измене
Фото: ВК-аккаунт певицы Нюши

Нюша отметила, что её никогда не подводит женская интуиция в вопросе выявления измен партнёра. Она призналась, что проверяла телефон возлюбленного с целью выяснить правду и уличала его в измене.

Сейчас певица не считает такой подход правильным, так как видит в этом нарушение личных границ партнёра.

"Мне кажется, 99 процентов, когда интуиция не подводит — высказалась артистка в YouTube-шоу "Начало".

Ранее появились слухи о разводе Нюши с бизнесменом Игорем Сивовым. В 2018-м году Нюша родила дочь Симбу, а в 2021 году стала мамой сына, которого назвали Саффроном. Певица остудила слухи о разрыве с мужем, поздравив супруга с 23 февраля.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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