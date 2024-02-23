После слухов о разводе певица Нюша обратилась к супругу

Певица Александра Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, опубликовала пост о муже и сыне на фоне слухов о разводе.
Певица Нюша разместила в Инстаграм* фото мужа и сына в честь дня защитника Отечества.
"Своими поступками вы нас вдохновляете, мотивируете и окрыляете. Вы наши герои. Будьте здоровы, счастливы, окружены любовью, заботой и вниманием", — написала Нюша под снимком.
Певица Нюша замужем за предпринимателем Игорем Сивовым. В семье воспитываются дочь, Симба-Серафима и сын Саффрон.
Слухи о разводе Нюши смужем стали появляться после того, как Ксения Собчак заметила отсутствие обручального кольца на пальце певицы.
Ранее певица Нюша опубликовала фотосессию в стиле Барби.
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