Светлаков об отсутствии Урганта: "Это просто невыносимо"

Сергей Светлаков: Иван Ургант незаменимый профессионал, которого не хватает

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Светлаков выразил надежду на возвращение Ивана Урганта в телевизионный эфир, подчеркнув его незаменимость и профессионализм.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Ургант не появляется в эфире уже два года после того, как его программу "Вечерний Ургант" убрали из сетки вещания в 2022 году.

Несмотря на это, Ургант продолжает заниматься различными проектами, в том числе продюсированием, и надеется на возобновление съемок в будущем.