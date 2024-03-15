Светлаков об отсутствии Урганта: "Это просто невыносимо"

Сергей Светлаков выразил надежду на возвращение Ивана Урганта в телевизионный эфир, подчеркнув его незаменимость и профессионализм.
Ургант не появляется в эфире уже два года после того, как его программу "Вечерний Ургант" убрали из сетки вещания в 2022 году.
Несмотря на это, Ургант продолжает заниматься различными проектами, в том числе продюсированием, и надеется на возобновление съемок в будущем.
Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.