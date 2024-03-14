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Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой

Рэпер T-Killah ответил на вопрос о романе с Ольгой Бузовой

0:32
Шоу-бизнес

Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.

Рэпер T-Killah ответил на вопрос о романе с Ольгой Бузовой
Фото: Инстаграм рэпера T-Killah

Рэпер T-Killah объяснил, что у него действительно был роман с Ольгой Бузовой, однако отношения, по его словам, были не настоящими. Их любовь со звездой "Дома-2" была лишь PR-акцией.

"Да, наигранный, чисто для прессы. Она уже тогда встречалась с Димой", — заявил рэпер и опубликовал фото в объятиях с Ольгой.

Ранее Ольга Бузова похвасталась обручальным кольцом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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