Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой

Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.
Рэпер T-Killah объяснил, что у него действительно был роман с Ольгой Бузовой, однако отношения, по его словам, были не настоящими. Их любовь со звездой "Дома-2" была лишь PR-акцией.
"Да, наигранный, чисто для прессы. Она уже тогда встречалась с Димой", — заявил рэпер и опубликовал фото в объятиях с Ольгой.
Ранее Ольга Бузова похвасталась обручальным кольцом.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.