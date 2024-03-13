Алёна Водонаева пристыдила побывавшего на премии "Оскар" блогера Косенко: реально считает это достижением

Алёна Водонаева раскритиковала блогера Косенко, который побывал на "Оскаре"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева прокомментировала радость блогера Сергея Косенко, которому удалось попасть на церемонию вручения кинопремии "Оскар".

Фото: ВК-аккаунт Сергея Косенко

Водонаева оценила богатый контент блогера Сергея Косенко, который прославился тем, что кинул своего новорождённого ребёнка в сугроб.

Звезда телестройки считает, что взрослому мужчине не подобает радоваться своему присутствию на "Оскаре" как ребёнку.

"Чувствуется, что он реально считает это достижением жизни и очень собой гордится. Ему бы с Ритой Дакотой семью создать, идеальная была бы пара", — написала Алёна в своём микроблоге под коллажом с фотографиями Косенко.

Ранее сообщалось, что Сергей Косенко с женой шокировали зарубежных кинозвёзд тем, что присоединялись к их шествию на красной дорожке церемонии "Оскара".