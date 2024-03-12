Блогер Сергей Косенко с женой устроили охоту на звёзд, купив билеты на церемонию "Оскара"

Блогер Сергей Косенко, который прославился тем, что закинул младенца в сугроб, явился на церемонию "Оскара" и приставал к звёздам на красной дорожке.
Косенко с женой наснимали богатый контент для социальных сетей, купив билеты на церемонию вручения кинопремии "Оскар".
Блогер занимался тем, что вышагивал рядом с недоумевающими звёздами зарубежного кинематографа.
Особенно досталось актёру Мэттью Макконахи, который был шокирован тем, что к нему присоседились неизвестные люди.
Ранее сообщалось, что актриса Деми Мур вышла на красную дорожку премии "Оскар" в компании трёх дочерей от Брюса Уиллиса.
Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.