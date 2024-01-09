Если верить словам блогера Сергея Косенко, он утверждает, что видео, которое вызвало широкий резонанс в социальных сетях было монтажем. Он утверждает, что использовал куклу-манекен, чтобы создать впечатление, будто он бросает своего двухмесячного сына в сугроб. Такие поступки, особенно в отношении детей, вызывают сильное осуждение и возмущение общества.
В ответ на критику и обсуждения, Косенко публично извинился и заявил, что не желал причинить вред своим подписчикам, а само видео было создано как розыгрыш. Несмотря на его извинения, вопрос об этичности и допустимости таких "шуток" остается открытым.
Теперь, с уголовным делом и проверкой на уплату налогов, Сергей Косенко может столкнуться с серьезными последствиями за свои действия.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.