Блогер Сергей Косенко публично извинился за скандальное видео с двухмесячным сыном в снегу

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Если верить словам блогера Сергея Косенко, он утверждает, что видео, которое вызвало широкий резонанс в социальных сетях было монтажем. Он утверждает, что использовал куклу-манекен, чтобы создать впечатление, будто он бросает своего двухмесячного сына в сугроб. Такие поступки, особенно в отношении детей, вызывают сильное осуждение и возмущение общества.

Фото: Личный аккаунт Сергея Косенко в Instagram by Сергей Косенко

В ответ на критику и обсуждения, Косенко публично извинился и заявил, что не желал причинить вред своим подписчикам, а само видео было создано как розыгрыш. Несмотря на его извинения, вопрос об этичности и допустимости таких "шуток" остается открытым.

Теперь, с уголовным делом и проверкой на уплату налогов, Сергей Косенко может столкнуться с серьезными последствиями за свои действия.