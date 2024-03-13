АннаАсти прекратила свои выступления. Что случилось?

Певица Анна Дзюба, известная как Asti, объявила о временной приостановке своей концертной деятельности из-за проблем со здоровьем.
Она сообщила, что после операции на обеих ступнях ей трудно находиться на сцене длительное время, особенно на каблуках, и последний концерт был для нее особенно тяжелым.
Хотя певица получила поддержку от своих поклонников, некоторые усомнились в том, что здоровье единственная причина отмены тура, предполагая, что это связано с нападками после участия в скандальной вечеринке Ивлеевой.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.