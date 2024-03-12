Стало известно, сколько заработал Лев Лещенко на своем бизнесе

Певец Лев Лещенко смог заработать 20 млн рублей на собственном бизнесе

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заработал 20 млн рублей на своем бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

По информации канала, Лещенко является учредителем компании "Домодедовский инженерный центр", которая существует на рынке уже более 30 лет. Артист владеет 50% бизнеса.

Согласно данным, поступившим в налоговую службу, выручка центра составила 72 млн рублей, а прибыль — 20 млн.

У Льва Лещенко отсутствуют какие-либо долги перед ФНС, так как он внес 2,2 млн рублей за заработок, а также 1,4 млн направил в СФР и Федеральную миграционную службу.

Лев Лещенко получил звание "Заслуженный артист РСФСР" в 1977 году за заслуги в области советского искусства.

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