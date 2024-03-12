Стало известно, сколько заработал Лев Лещенко на своем бизнесе

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заработал 20 млн рублей на своем бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".
По информации канала, Лещенко является учредителем компании "Домодедовский инженерный центр", которая существует на рынке уже более 30 лет. Артист владеет 50% бизнеса.
Согласно данным, поступившим в налоговую службу, выручка центра составила 72 млн рублей, а прибыль — 20 млн.
У Льва Лещенко отсутствуют какие-либо долги перед ФНС, так как он внес 2,2 млн рублей за заработок, а также 1,4 млн направил в СФР и Федеральную миграционную службу.
Лев Лещенко получил звание "Заслуженный артист РСФСР" в 1977 году за заслуги в области советского искусства.
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