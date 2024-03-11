Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности. В 26 лет блогерша поделилась с фанатами снимками своего округлившегося живота, выражая свою радость и счастье от этого события.
Она призналась, что мечтала о ребенке долгое время, и теперь счастлива, зная, что скоро их семья пополнится. Мусульбес уверена, что этот новый этап в их семейной жизни сделает их с Романом еще ближе и сделает их семейную жизнь еще более захватывающей.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.