Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"

Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" ждет ребенка: "Мечтала об этом столько времени"

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности. В 26 лет блогерша поделилась с фанатами снимками своего округлившегося живота, выражая свою радость и счастье от этого события.

Фото: pxhere.com

Она призналась, что мечтала о ребенке долгое время, и теперь счастлива, зная, что скоро их семья пополнится. Мусульбес уверена, что этот новый этап в их семейной жизни сделает их с Романом еще ближе и сделает их семейную жизнь еще более захватывающей.