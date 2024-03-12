Сын Тины Канделаки ушёл с "Новой Фабрики звёзд": демонстративно кинул микрофон и обратился к хейтерам

Сын Тины Канделаки демонстративно покинул "Новую Фабрику звёзд"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын Тины Канделаки Леонтий с пафосом покинул проект "Новая Фабрика звёзд".

Фото: ВК-аккаунт Лео Канделаки

Наследник директора ТНТ всё же не выдержал конкуренции и вышел из проекта. Свои заработанные звёзды он отдал одному из конкурсантов, с которым соперничал.

Леонтий демонстративно кинул микрофон и обратился к хейтерам. Молодой музыкант отметил, что все, кто нападает на него, делают его сильнее, равно как и всю его семью.

Лео Канделаки спел песню с артистом Ваней Дмитриенко, однако жюри (Сергей Шнуров и Сергей Жуков) низко оценило его выступление.

Племянница Гарика Мартиросяна, наоборот, впечатлила своим голосом и членов жюри, и публику.