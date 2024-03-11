Опасения не оправдались: принцесса Кейт Миддлтон успокоила поклонников новой семейной фотографией в социальных сетях

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Принцесса Кейт Миддлтон опровергла слухи о тяжелом состоянии семейным фото

0:58
Шоу-бизнес

Принцесса Кейт Миддлтон в последнее время вызывала серьезные опасения у публики из-за проблем со здоровьем. Сначала она перенесла операцию, после чего в течение некоторого времени не появлялась в общественности, вызывая слухи о возможной тяжелой болезни, вплоть до комы.

Принцесса Кейт Миддлтон опровергла слухи о тяжелом состоянии семейным фото
Фото: Социальные сети Кейт Миддлтон

Однако, недавно Кейт вышла на связь и опубликовала фото, на котором была вместе со своими детьми: 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи. На снимке она выглядела счастливой и жизнерадостной, что противоречило слухам о ее состоянии.

Принцесса выразила благодарность за добрые пожелания и поддержку, которые ей поступали в течение последних нескольких месяцев, а также поздравила всех с Днем матери.

Согласно сообщению Букингемского дворца, Кейт Миддлтон планирует вернуться к своим обязанностям в конце марта или начале апреля, что подтверждает ее восстановление и готовность к дальнейшим обязанностям.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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