Опасения не оправдались: принцесса Кейт Миддлтон успокоила поклонников новой семейной фотографией в социальных сетях

Принцесса Кейт Миддлтон в последнее время вызывала серьезные опасения у публики из-за проблем со здоровьем. Сначала она перенесла операцию, после чего в течение некоторого времени не появлялась в общественности, вызывая слухи о возможной тяжелой болезни, вплоть до комы.
Однако, недавно Кейт вышла на связь и опубликовала фото, на котором была вместе со своими детьми: 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи. На снимке она выглядела счастливой и жизнерадостной, что противоречило слухам о ее состоянии.
Принцесса выразила благодарность за добрые пожелания и поддержку, которые ей поступали в течение последних нескольких месяцев, а также поздравила всех с Днем матери.
Согласно сообщению Букингемского дворца, Кейт Миддлтон планирует вернуться к своим обязанностям в конце марта или начале апреля, что подтверждает ее восстановление и готовность к дальнейшим обязанностям.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.