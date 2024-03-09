Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына

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Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Фото: Инстаграм Булановой

Татьяна Буланова опубликова в социальных сетях фотографию наследника, младшего сына Никиту, рождёного в браке певицы и футболиста Владислава Радимова.

"С Днём рождения, мой любимый младший сын! Пусть у тебя все получается и сбываются твои мечты", — написала под снимком исполнительница.

Подписчики певицы обратили внимание на красоту наследника Булановой. Парень-блондин покорил сердца поклонников артистки. На интернет-сленге молодого человека назвали "крашем".

У Татьяны Булановой двое сыновей от разных браков. Первенец, сын Александр, появился на свет в 1993 году в браке с Николаем Тагриным.

Ранее соощалось, что бывший муж Булановой Владислав Радимов попросил руки и сердца у своей возлюбленной.