Бывший муж певицы Татьяны Булановой футболист Владислав Радимов сделал предложение возлюбленной.
Футболист опубликовал в социальных сетях трогательный кадр, на котором он держит руку своей избранницы с кольцом на безымянном пальце.
Бывший муж Булановой объявил о помолвке с новой избранницей, 42-летней Анастасией Кулешовой.
"Я сдался!" — написал Радимов под романтическим снимком.
Ранее певица Татьяна Буланова призналась, что собирается скрывать беременность из-за суеверия.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.