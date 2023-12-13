Бывший муж Булановой попросил руки и сердца у своей избранницы: "Я сдался"

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж певицы Татьяны Булановой футболист Владислав Радимов сделал предложение возлюбленной.

Фото: Инстаграм Радимова

Футболист опубликовал в социальных сетях трогательный кадр, на котором он держит руку своей избранницы с кольцом на безымянном пальце.

Бывший муж Булановой объявил о помолвке с новой избранницей, 42-летней Анастасией Кулешовой.

"Я сдался!" — написал Радимов под романтическим снимком.

Ранее певица Татьяна Буланова призналась, что собирается скрывать беременность из-за суеверия.