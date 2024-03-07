Наташа Королёва показала своё пикантное фото из 90-х: "Та девочка, которую полюбил Игорь"

Наташа Королёва опубликовала свои фотографии из прошлого: "Помните меня такой?"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наташа Королёва поделилась своими озорными фотографиями тридцатилетней давности.

Фото: Инстаграм Королёвой

Наташа Королёва разместила в своём Инстаграм* серию архивных снимков. На фото певица запечатлена на заре своей эстрадной карьеры. Артистка предстала в образах озорной знойной девушки в подсолнухах и ромашках.

Исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" призвала поклонников понастальгировать по ушедшим временам.

"А вы помните меня такой?" — поинтересовалась Наташа у фолловеров.

Подписчики королёвой с радостью предались воспоминаниям.

"Я помню с самого первого клипа "Жёлтые тюльпаны""; "Конечно, та девочка, которую полюбил Игорь. Лихие 90-е, неповторимое время, неповторимая пара, неповторимые песни, неповторимые чувства. Обожаю Наташу и Игоря", — писали интернет-пользователи под постом Королёвой.

Ранее телеведущий Вадим Такменёв в эфире НТВ заявил, что Наташа Королёва заболела в США и не может вернуться в Россию.

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