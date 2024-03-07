Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем о горчичном жмыхе
Владимир Путин рассказал о женщинах-военкорах в зоне СВО
Впервые удалось напечатать многослойную живую кожу прямо на открытой ране
Дании Медведев заявил, что готов играть в нейтральном статусе на Олимпиаде
США усиливают давление на китайскую автомобильную промышленность
Владимир Путин рассказал о восприятии повседневности
Экс-солист "АукцЫона" рассказал, куда пропал с ТВ Дмитрий Нагиев
Израиль начал операцию по захвату южного побережья Сектора Газа
Накануне международного женского дня Путин встретился с девушками-летчицами
Наташа Королёва показала своё пикантное фото из 90-х: "Та девочка, которую полюбил Игорь"

Наташа Королёва опубликовала свои фотографии из прошлого: "Помните меня такой?"

1:01
Шоу-бизнес

Наташа Королёва поделилась своими озорными фотографиями тридцатилетней давности.

Наташа Королёва опубликовала свои фотографии из прошлого: "Помните меня такой?"
Фото: Инстаграм Королёвой

Наташа Королёва разместила в своём Инстаграм* серию архивных снимков. На фото певица запечатлена на заре своей эстрадной карьеры. Артистка предстала в образах озорной знойной девушки в подсолнухах и ромашках.

Исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" призвала поклонников понастальгировать по ушедшим временам.

"А вы помните меня такой?" — поинтересовалась Наташа у фолловеров.

Подписчики королёвой с радостью предались воспоминаниям.

"Я помню с самого первого клипа "Жёлтые тюльпаны"";

"Конечно, та девочка, которую полюбил Игорь. Лихие 90-е, неповторимое время, неповторимая пара, неповторимые песни, неповторимые чувства. Обожаю Наташу и Игоря", — писали интернет-пользователи под постом Королёвой.

Ранее телеведущий Вадим Такменёв в эфире НТВ заявил, что Наташа Королёва заболела в США и не может вернуться в Россию.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Последние материалы
США усиливают давление на китайскую автомобильную промышленность
Владимир Путин рассказал о восприятии повседневности
Израиль начал операцию по захвату южного побережья Сектора Газа
Экс-солист "АукцЫона" рассказал, куда пропал с ТВ Дмитрий Нагиев
Накануне международного женского дня Путин встретился с девушками-летчицами
РИА Новости нашло рекорд: жильё в Мексике дорожает 35 кварталов подряд
Основные правила питания перед сном: как сделать выбор в пользу здоровья
Владимир Путин рассказал о своих полётах на военных самолётах
Татаринов: ВС России ликвидировали суперснайпера ВСУ Основенко
Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников