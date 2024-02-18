Уехавшая в США Наташа Королёва заболела: "Подцепила какую-то загадочную болезнь"

Приехавшая навестить маму в США Наташа Королёва заразилась неизвестной болезнью.
У Наташи Королёвой начались проблемы со здоровьем за границей. О неприятностях певицы рассказал телеведущий Вадим Такменёв в эфире НТВ.
Из-за болезни, по словам телеведущего, Королёва не может пока вернуться в Россию, где у неё запланированы выступления.
"Наташа Королева, которая сейчас не в Москве, подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из неё выбраться", — сказал Такменёв.
Ранее сообщалось, что мама Наташи Королёвой Людмила Порывай пришла на концерт украинской певицы за рубежом с флагом Украины.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.