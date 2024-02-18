Уехавшая в США Наташа Королёва заболела: "Подцепила какую-то загадочную болезнь"

Наташа Королёва заболела в США и не может вернуться в Россию

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Приехавшая навестить маму в США Наташа Королёва заразилась неизвестной болезнью.

Фото: ВК-аккаунт Королёвой

У Наташи Королёвой начались проблемы со здоровьем за границей. О неприятностях певицы рассказал телеведущий Вадим Такменёв в эфире НТВ.

Из-за болезни, по словам телеведущего, Королёва не может пока вернуться в Россию, где у неё запланированы выступления.

"Наташа Королева, которая сейчас не в Москве, подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из неё выбраться", — сказал Такменёв.

Ранее сообщалось, что мама Наташи Королёвой Людмила Порывай пришла на концерт украинской певицы за рубежом с флагом Украины.