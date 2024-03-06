Тайны знакомства и вечерних прогулок: что скрывает Иван Ургант о своей жене?

Иван Ургант поделился трогательными моментами с женой на фоне романтического заката: "Я не могу без тебя"

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Резюме: Иван Ургант порадовал своих поклонников трогательными снимками с женой на пляже, сопровождая их песней "Я не могу без тебя". Пара, изначально встретившаяся в школе, вновь вместе и не намерена расставаться.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Ургант принял детей своей жены от предыдущего брака как своих собственных и регулярно демонстрирует свою любовь к ним и к жене в социальных сетях.

Он отмечает в жене Наташе все качества, которые он ценит, и говорит, что не может представить себе свою жизнь без неё.