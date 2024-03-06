Резюме: Иван Ургант порадовал своих поклонников трогательными снимками с женой на пляже, сопровождая их песней "Я не могу без тебя". Пара, изначально встретившаяся в школе, вновь вместе и не намерена расставаться.
Ургант принял детей своей жены от предыдущего брака как своих собственных и регулярно демонстрирует свою любовь к ним и к жене в социальных сетях.
Он отмечает в жене Наташе все качества, которые он ценит, и говорит, что не может представить себе свою жизнь без неё.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.