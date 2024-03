Серб Милош Бикович честно рассказал, как относится к России

Популярный актер Милош Бикович в рамках Всемирного фестиваля молодежи признался, что влюблен в Россию. Он отметил, что отношения с дружественной страной у него начались через литературу.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain