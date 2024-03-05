Серб Милош Бикович честно рассказал, как относится к России

Милош Бикович назвал отношения с Россией счастливым браком

Популярный актер Милош Бикович в рамках Всемирного фестиваля молодежи признался, что влюблен в Россию. Он отметил, что отношения с дружественной страной у него начались через литературу.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Бикович отметил, что читая произведения русских писателей, смог открыть внутренние глаза.

"Россия выбрала меня. То есть я влюбился в Россию… Наши отношения с Россией, наш счастливый брак, начался через литературу", — поделился артист.

Звезда "Холопа" отметил, что впоследствии эти отношения переросли в работу в кино, а также в его жизнь в целом.

Милош Бикович лишился роли в американском сериале "Белый лотос" из-за жалоб украинской стороны. При этом сам актер отметил, что не собирается изменять себе и своим принципам.

Ранее бывшая возлюбленная Данилы Козловского появилась на публике в экстремальном мини.