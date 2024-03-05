Серб Милош Бикович честно рассказал, как относится к России

Популярный актер Милош Бикович в рамках Всемирного фестиваля молодежи признался, что влюблен в Россию. Он отметил, что отношения с дружественной страной у него начались через литературу.
Бикович отметил, что читая произведения русских писателей, смог открыть внутренние глаза.
"Россия выбрала меня. То есть я влюбился в Россию… Наши отношения с Россией, наш счастливый брак, начался через литературу", — поделился артист.
Звезда "Холопа" отметил, что впоследствии эти отношения переросли в работу в кино, а также в его жизнь в целом.
Милош Бикович лишился роли в американском сериале "Белый лотос" из-за жалоб украинской стороны. При этом сам актер отметил, что не собирается изменять себе и своим принципам.
Ранее бывшая возлюбленная Данилы Козловского появилась на публике в экстремальном мини.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.