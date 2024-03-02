На рэпера Noize MC* составили протокол по статье о нарушении закона об иностранных агентах

Рэпера Noize MC* обвинили в нарушении закона об иноагентах

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыканту Ивану Алексееву*, известному под псевдонимом Noize MC*, грозит наказание за нарушение закона об иностранных агентах.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Noize MC*

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", на Noize MC* составили повторный протокол по статье о нарушении закона об иноагентах.

Дело рэпера будет слушаться в Таганском суде Москвы. Дата рассмотрения дела пока не определена. Ранее дела против музыканта разбирали в Кузьминском суде — по месту регистрации звезды рэпа.

Ранее сообщалось, что уехавший за рубеж Noize MC* поддержал сбор помощи жителям Белгорода.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом