На рэпера Noize MC* составили протокол по статье о нарушении закона об иностранных агентах

Музыканту Ивану Алексееву*, известному под псевдонимом Noize MC*, грозит наказание за нарушение закона об иностранных агентах.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", на Noize MC* составили повторный протокол по статье о нарушении закона об иноагентах.
Дело рэпера будет слушаться в Таганском суде Москвы. Дата рассмотрения дела пока не определена. Ранее дела против музыканта разбирали в Кузьминском суде — по месту регистрации звезды рэпа.
Ранее сообщалось, что уехавший за рубеж Noize MC* поддержал сбор помощи жителям Белгорода.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.