Настя Ивлеева высказалась о послании президента Владимира Путина: пойду голосовать

Настю Ивлееву восхитили инициативы президента Владимира Путина

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева объяснила, что её заинтересовало в послании перзидента России Владимира Путина Федеральному соранию.

Фото: vk.com by Анастасия Ивлеева is licensed under public domain

Ивлеева призналась, что в этом году впервые в жизни прослушала послание президента. Она отметила, что пытается разобраться в вопросах, которые раньше ускользали от её внимания.

"Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать", — написала звезда Интернета в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что фильм "Мальвина", главную роль в котором сыграла организатор "голой вечеринки" Настя Ивлеева, сняли с проката.