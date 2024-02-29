Настя Ивлеева высказалась о послании президента Владимира Путина: пойду голосовать

Блогер Настя Ивлеева объяснила, что её заинтересовало в послании перзидента России Владимира Путина Федеральному соранию.
Ивлеева призналась, что в этом году впервые в жизни прослушала послание президента. Она отметила, что пытается разобраться в вопросах, которые раньше ускользали от её внимания.
"Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать", — написала звезда Интернета в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что фильм "Мальвина", главную роль в котором сыграла организатор "голой вечеринки" Настя Ивлеева, сняли с проката.
Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.