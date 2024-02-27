Фильм "Мальвина" с Настей Ивлеевой в главной роли сняли с проката

Кинокартину с участием Насти Ивлеевой сняли с проката

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фильм "Мальвина", в котором Настя Ивлеева исполнила центральную роль, не допустили к показу.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Последствия "голой вечеринки" по-прежнему продолжаются. Под опалу попала главная виновница скандального торжества, блогер Настя Ивлеева.

Кинокартину "Мальвина" с Настей Ивлеевой в главной роли должны были открыть для просмотра 28 марта в онлайн-кинотеатре KION. Официальный повод для отмены запуска показа звучит как "незавершённый постпродакшн". Это противоречит сообщениям авторов фильма о том, что съёмки были успешно завершены ещё осенью прошлого года.

Ранее сообщалось, что российский сериал "Алиса не может ждать" удалили из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора РФ.