Фильм "Мальвина" с Настей Ивлеевой в главной роли сняли с проката

Фильм "Мальвина", в котором Настя Ивлеева исполнила центральную роль, не допустили к показу.
Последствия "голой вечеринки" по-прежнему продолжаются. Под опалу попала главная виновница скандального торжества, блогер Настя Ивлеева.
Кинокартину "Мальвина" с Настей Ивлеевой в главной роли должны были открыть для просмотра 28 марта в онлайн-кинотеатре KION. Официальный повод для отмены запуска показа звучит как "незавершённый постпродакшн". Это противоречит сообщениям авторов фильма о том, что съёмки были успешно завершены ещё осенью прошлого года.
Ранее сообщалось, что российский сериал "Алиса не может ждать" удалили из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора РФ.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.