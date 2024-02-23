Сериал "Алиса не может ждать" исчез с онлайн-пллощадок после вмешательства Роскомнадзора РФ.
Издание "Ведомости" пишет, что российский сериал "Алиса не может ждать" удалили из онлайн-кинотеатров по предписанию Роскомнадзора РФ.
Сериал показался сторонникам традиционных ценностей безнравственным.
По сюжету 15-летняя Алиса с серьёзными проблемами со зрением и угрозой слепоты бросает школу и в поиске лёгких денег заключает договор на продажу девственности. Она мечтает сбежать в большой город в поисках счастливой жизни.
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