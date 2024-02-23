Российский сериал "Алиса не может ждать" удалили из онлайн-кинотеатров по предписанию Роскомнадзора

Роскомнадзор настоял на удалении сериала "Алиса не может ждать" с онлайн-платформ

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сериал "Алиса не может ждать" исчез с онлайн-пллощадок после вмешательства Роскомнадзора РФ.

Фото: http://www.tormentingtelemarketers.com/

Издание "Ведомости" пишет, что российский сериал "Алиса не может ждать" удалили из онлайн-кинотеатров по предписанию Роскомнадзора РФ.

Сериал показался сторонникам традиционных ценностей безнравственным.

По сюжету 15-летняя Алиса с серьёзными проблемами со зрением и угрозой слепоты бросает школу и в поиске лёгких денег заключает договор на продажу девственности. Она мечтает сбежать в большой город в поисках счастливой жизни.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор признал сибирского хряка иноагентом.