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Российский сериал "Алиса не может ждать" удалили из онлайн-кинотеатров по предписанию Роскомнадзора

Роскомнадзор настоял на удалении сериала "Алиса не может ждать" с онлайн-платформ

0:41
Шоу-бизнес

Сериал "Алиса не может ждать" исчез с онлайн-пллощадок после вмешательства Роскомнадзора РФ.

Роскомнадзор настоял на удалении сериала "Алиса не может ждать" с онлайн-платформ
Фото: http://www.tormentingtelemarketers.com/

Издание "Ведомости" пишет, что российский сериал "Алиса не может ждать" удалили из онлайн-кинотеатров по предписанию Роскомнадзора РФ.

Сериал показался сторонникам традиционных ценностей безнравственным.

По сюжету 15-летняя Алиса с серьёзными проблемами со зрением и угрозой слепоты бросает школу и в поиске лёгких денег заключает договор на продажу девственности. Она мечтает сбежать в большой город в поисках счастливой жизни.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор признал сибирского хряка иноагентом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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