Газету "Сибирский хлебороб" попытались оштрафовать за статью о хряке Максиме

Роскомнадзор признал сибирского хряка иноагентом

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Роскомнадзор попытался оштрафовать газету "Сибирский хлебороб", которая выходит в Ужурском районе Красноярского края, из-за материала про хряка, названного в честь комика Максима Галкина *, сообщается на сайте Ужурского районного суда.

Фото: exnatura.de by Guido Gerding is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В статье от 22 апреля 2023 года упоминается хряк, названный в честь опального комика, но без указания того, что комик признан иноагентом.

"У всех хряков имена. Любимое имя — Ваня, а хряк-пробник всегда почему-то Слава. Есть Нарцисс, был замечательный хряк Красавчик, Максим — в честь Максима Галкина *".

Енисейское управление Роскомнадзора нашло в этом нарушение российского законодательства и составило административный протокол об отсутствии маркировки иноагента (ч. 2.1. ст. 13.15 КоАП РФ), указав на факт "распространения информации об иностранном агенте, включенном в реестр иностранных агентов, без указания на статус иностранного агента".

После рассмотрения суд пришел к выводу, что статья была написана о работе свинофермы и не имеет отношения к комику Максиму Галкину *. Однако Роскомнадзор не сдался и решение судьи обжаловал. О результатах апелляции пока неизвестно.

В данный момент на сайте "Сибирского хлебороба" возле имени "Максим Галкин *" уже стоит соответствующая маркировка.

* - Признан иноагентом на территории Российской Федерации.