Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Полтаве мужчина набросился с ножом на продавщицу и пырнул лосося
Sohu: Трюдо "схватился за голову" после ответа президента России на провокации Канады
Алиев назвал инсинуациями слова Макрона о нападении Азербайджана на Армению
Вучич: Сербия осуждает СВО, но не будет вводить санкции против России
Такер Карлсон считает, что эти выборы в США не являются свободными
Настасья Самбурская удивила публику своим внешним видом
Прокуратура Подмосковья: айфон убил 17-летнего жителя посёлка Зелёный
The Conversation: ученые назвали добавление других ингредиентов способом полюбить нелюбимую еду
Политолог Марков: Речь не идет о присоединении Приднестровья к России прямо сейчас
Юрий Дудь* лишится до 70% доходов из-за закона о запрете на размещение рекламы у иноагентов

Юрий Дудь* потеряет до 70% рекламных доходов

1:00
Шоу-бизнес

YouTube-блогер Юрий Дудь* потерпит колоссальные материальные убытки из-за нового закона об иноагентах.

Юрий Дудь* потеряет до 70% рекламных доходов
Фото: ВК-акаунт Юрия Дудя

Как сообщает Telegram-канал SHOT, знаментый интервьюер Юрий Дудь* потреят до 70% своих рекламных доходов после вступления в силу нового закона о запрете размещать рекламу у людей, признанных Минюстом РФ иностранными агентами.

Отмечается, что только на YouTube он лишится 100 млн рублей. У Дудя активно покупали рекламу сервис по поиску специалистов, компания по доставке цветов, образовательные платформы, сервисы доставки товаров из-за рубежа и сайты по продаже авиабилетов.

У журналиста останется зарубежная реклама о криптовалютной бирже, иностранных агенств недвижимости и школ по изучению языков.

Ранее певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом "Шаман", заявил, что у него нет времени на ненужные интервью Ксении Собчак и Юрию Дудю.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
Макрон "грозным заявлением" хотел напугать русских, а до смерти напугал Европу Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Последние материалы
Диетолог Соломатина заявила, что к весне можно похудеть с помощью капусты
Daily Mirror: Карл III уже готовится к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось
Генерал ФСБ Михайлов: освобожденные из плена проходят проверку
Запад недоволен фактом, что итоги летнего контрнаступления ВСУ сведены на нет
Разработчиков игры Life Is Strange массово уволили из компании
Эксперт напомнил о безопасности детей на дорогах
Боец ВС России: в ВСУ военные НАТО служат лётчиками и в заградотрядах
Журналист Екатерина Гордеева* временно закрыла свой проект из-за закона о запрете рекламы у иноагентов
Английский учёный Бодди: женская психопатия встречается впятеро чаще
Мытищи: произошла авария на водопроводе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников