Юрий Дудь* лишится до 70% доходов из-за закона о запрете на размещение рекламы у иноагентов

Юрий Дудь* потеряет до 70% рекламных доходов

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

YouTube-блогер Юрий Дудь* потерпит колоссальные материальные убытки из-за нового закона об иноагентах.

Фото: ВК-акаунт Юрия Дудя

Как сообщает Telegram-канал SHOT, знаментый интервьюер Юрий Дудь* потреят до 70% своих рекламных доходов после вступления в силу нового закона о запрете размещать рекламу у людей, признанных Минюстом РФ иностранными агентами.

Отмечается, что только на YouTube он лишится 100 млн рублей. У Дудя активно покупали рекламу сервис по поиску специалистов, компания по доставке цветов, образовательные платформы, сервисы доставки товаров из-за рубежа и сайты по продаже авиабилетов.

У журналиста останется зарубежная реклама о криптовалютной бирже, иностранных агенств недвижимости и школ по изучению языков.

Ранее певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом "Шаман", заявил, что у него нет времени на ненужные интервью Ксении Собчак и Юрию Дудю.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом