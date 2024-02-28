Юрий Дудь* лишится до 70% доходов из-за закона о запрете на размещение рекламы у иноагентов

YouTube-блогер Юрий Дудь* потерпит колоссальные материальные убытки из-за нового закона об иноагентах.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, знаментый интервьюер Юрий Дудь* потреят до 70% своих рекламных доходов после вступления в силу нового закона о запрете размещать рекламу у людей, признанных Минюстом РФ иностранными агентами.
Отмечается, что только на YouTube он лишится 100 млн рублей. У Дудя активно покупали рекламу сервис по поиску специалистов, компания по доставке цветов, образовательные платформы, сервисы доставки товаров из-за рубежа и сайты по продаже авиабилетов.
У журналиста останется зарубежная реклама о криптовалютной бирже, иностранных агенств недвижимости и школ по изучению языков.
Ранее певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом "Шаман", заявил, что у него нет времени на ненужные интервью Ксении Собчак и Юрию Дудю.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.