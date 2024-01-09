Российский певец Ярослав Дронов, более известный как "Шаман", заявил, что не получал приглашений от интервьюеров Ксении Собчак и Юрия Дудя*, хотя заметил упоминание своего имени от Собчак в соцсетях.
Певец предположил, что Ксения не против пообщаться, но прямого предложения не было. Другой известный блогер, Юрий Дудь*, не выказал интереса к диалогу с ним.
"Шаман" считает, что время для него сейчас большая роскошь, поэтому отказывается от ненужных интервью. Он утверждает, что вопросы, которые ему бы задавали, были бы неинтересны, и поэтому нет смысла идти на такие интервью. Певец готов потратить свое время на идеи для нового шоу или написание хитов.
"Шаман" подчеркнул, что всегда работал на светлой стороне и призывал к позитивным ценностям.
"Этого очень не хватает в нашей стране", — передаёт слова Ярослава Starhit.
Исполнитель подчеркнул, что его сочетание политической и религиозной направленности является результатом природы, и он просто отдает то, что у него есть.
Ранее сообщалось, что артист лишился самого важного выступления: его заменили на Газманова.
*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.