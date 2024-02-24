Арбенина назвала кривоногими упырями организаторов фестиваля по чирлидингу, отменивших её концерты на Сахалине

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина во время своего выступления в Хабаровске прокомментировала отмену её концертов во Владивостоке и в Южно-Сахалинске.
Концерты Арбениной были отменены из-за фестиваля по чирлидингу, который должен состояться на той же ледовой арене. Певица подчеркнула, что изначально, когда зрители покупали билеты на её концерты, ни о каком фестивале не шло речи.
"Концерт был заявлен месяца два назад, вдруг случайно нарисовался фестиваль чирлидерш. Ну не маразм ли? А Владивосток вообще — двенадцать просто каких-то кривоногих упырей написали какие-то хреновы бумажки, и из-за этого власти города опрокинули пять тысяч человек, купивших билеты", — сказала со сцены певица.
Арбенина добавила, что не намерена молчать о беззаконии и рада, что сказала вслух правду, даже если это приведёт к тому, что её концерты полностью отменять по всей России.
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