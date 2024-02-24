51-летняя актриса Дарья Повереннова ответила на нападки за эротические фото: как же вас бомбануло

Дарья Повереннова оправдалась перед подписчиками за откровенные фото

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда российских сериалов актриса Дарья Повереннова ответила тем, кто пристыдил её за эротические фотографии.

Фото: ВК-аккаунт актрисы Дарья Повереннова

Дарья Повереннова поздравила российских военнослужащих с 23 февраля необычным способом. Она разместила в социальных сетях несколько фото в нижнем белье и в соблазнительных позах.

За это актрису осудили высоконравственные подписчики. Особенно поздравление возмутило женщин строгих нравов.

Дарья ореагировала на критику, отметив, что претензий со стороны мужчин она не получила. Наоборот, представители сильного пола писали ей только комплименты.

"Как же вас бомбануло, дамочки! Значит, куда-то я вам попала в больное! Есть повод подумать", — обратилась к фолловерам Повереннова.