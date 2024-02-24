51-летняя актриса Дарья Повереннова ответила на нападки за эротические фото: как же вас бомбануло

Звезда российских сериалов актриса Дарья Повереннова ответила тем, кто пристыдил её за эротические фотографии.
Дарья Повереннова поздравила российских военнослужащих с 23 февраля необычным способом. Она разместила в социальных сетях несколько фото в нижнем белье и в соблазнительных позах.
За это актрису осудили высоконравственные подписчики. Особенно поздравление возмутило женщин строгих нравов.
Дарья ореагировала на критику, отметив, что претензий со стороны мужчин она не получила. Наоборот, представители сильного пола писали ей только комплименты.
"Как же вас бомбануло, дамочки! Значит, куда-то я вам попала в больное! Есть повод подумать", — обратилась к фолловерам Повереннова.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.