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Волочкова обвинила свою мать в разрушении отношений с миллиардером Керимовым

Волочкова заявила, что мама помешала её счастью с миллиардером Керимовым

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова пожаловалась на свою маму, которая, по словам балерины, всегда вмешивалась в её отношения с мужчинами.

Волочкова заявила, что мама помешала её счастью с миллиардером Керимовым
Фото: ВК-аккаунт Волочковой

Экс-прима Большого Театра нелестно отозвлась о характере своей мамы Тамары Владимировны.

Волочкова вспомнила, как мама ночевала у ней в момент, когда у неё был роман с миллиардером Сулейманом Керимовым.

"Она лежала на диванчике, не спала, контролировала. И потом утром рассказывала, как громко мы занимаемся сексом, мол, уже весь дом взбудоражен", — рассказала звезда балета в VK-шоу "Психореалити".

Волочкова отметила, что мама всегда критиковала её мужчин. Именно она, по словам балерины, настояла на то, что у дочки Ариадны должна быть фамилия Волочкова, а не Вдовина, по отцу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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