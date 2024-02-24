Дочка Данилы Козловского донашивает одежду за дочерью Оксаны Акиньшиной, его нынешней возлюбленной

Акиньшина рассказала, что дочка Козловского донашивает одежду за её дочерью

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Оксана Акиньшина дарит оставшуюся от дочери одежду наследнице Данилы Козловского.

Фото: Инстаграм Козловского

Звезда фильма "Легенда №17" поделился фото 4-летней дочери Оды-Валентины, которая живёт с мамой, акттрисой Ольгой Зуевой в США.

Под снимком девочки нынешняя возлюбленная Козловского оставила комментарий, который раскрывает трогательные подробности семейных взаимоотношений.

"Она всё Эммино платье не снимает", — написала Оксана под фотографией девочки.

Эмми — младшая дочь Акиньшиной от продюсера Арчила Геловани. 7-летняя девочка живёт с отцом.

Ранее Агата Муцениеце пожаловалась на то, что Павел Прилучный не разрешает детям забирать домой подеренные им подарки, включая одежду.