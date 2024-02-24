Дочка Данилы Козловского донашивает одежду за дочерью Оксаны Акиньшиной, его нынешней возлюбленной

Актриса Оксана Акиньшина дарит оставшуюся от дочери одежду наследнице Данилы Козловского.
Звезда фильма "Легенда №17" поделился фото 4-летней дочери Оды-Валентины, которая живёт с мамой, акттрисой Ольгой Зуевой в США.
Под снимком девочки нынешняя возлюбленная Козловского оставила комментарий, который раскрывает трогательные подробности семейных взаимоотношений.
"Она всё Эммино платье не снимает", — написала Оксана под фотографией девочки.
Эмми — младшая дочь Акиньшиной от продюсера Арчила Геловани. 7-летняя девочка живёт с отцом.
Ранее Агата Муцениеце пожаловалась на то, что Павел Прилучный не разрешает детям забирать домой подеренные им подарки, включая одежду.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.