Прилучный не позволяет детям забирать подарки домой к Агате Муцениеце: даже одежду

Павел Прилучный оставляет все подаренные своим детям подарки у себя

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный установил особые правила для своих детей в отношении подаренных им подарков.

Фото: ВК-аккаунт Прилучного

Звезда сериала "Мажор" не разрешает своим детям уносить домой к Агате Муцениеце то, что им подарил.

Об этом случайно обмолвилась сама Агата в беседе с подписчиками. Актриса пожаловалась на то, у неё сломалась колонка Алиса. Поклонники Муцениеце вспомнили, что Прилучный дарил дочери колонку.

"Миена Маруся у вас дома? Можно ей пользоваться. Или всё-таки это правда, что папашка все подарки у себя оставляет?" — задала вопрос подписчица. "Даже одежду", — ответила актриса.

Новая жена Прилучного периодически публикует кадры, на которых дети распаковывают подарки. Интернет-пользователи предположили, что ноутбуком сына пользуется сама Зепюр Брутян.

Прилучный платит бывшей жене алименты, но она недовольная их размером.