Прилучный не позволяет детям забирать подарки домой к Агате Муцениеце: даже одежду

Актёр Павел Прилучный установил особые правила для своих детей в отношении подаренных им подарков.
Звезда сериала "Мажор" не разрешает своим детям уносить домой к Агате Муцениеце то, что им подарил.
Об этом случайно обмолвилась сама Агата в беседе с подписчиками. Актриса пожаловалась на то, у неё сломалась колонка Алиса. Поклонники Муцениеце вспомнили, что Прилучный дарил дочери колонку.
"Миена Маруся у вас дома? Можно ей пользоваться. Или всё-таки это правда, что папашка все подарки у себя оставляет?" — задала вопрос подписчица.
"Даже одежду", — ответила актриса.
Новая жена Прилучного периодически публикует кадры, на которых дети распаковывают подарки. Интернет-пользователи предположили, что ноутбуком сына пользуется сама Зепюр Брутян.
Прилучный платит бывшей жене алименты, но она недовольная их размером.
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