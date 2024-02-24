У звезды фильма "Холоп" Ольги Дибцевой прибавление в семье -— актриса родила дочь

Актриса Ольга Дибцева, известная российскому зрителю по фильму "Холоп", второй раз стала мамой.
Звезда "Холопа" Ольга Дибцева поделилась радостной новостью в социальных сетях. У неё родилась девочка. Имя ребёнка актриса пока не рассекретила.
Она состоит в браке с предпринимателем Романом Бочаровым. В 2019 году у пары родилась дочь Серафима. Девочке уже 4 года.
Ранее исполнитель главной роли фильма "Холоп" актёр Милош Бикович впервые показал фото новорождённого сына.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.