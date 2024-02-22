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Ивлеевой посоветовали не пытаться отмыть репутацию после "голой вечеринки" визитом на Донбасс

Жители ДНР выступили против возможного приезда Анастасии Ивлеевой

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Жители ДНР записали видеообращение, в котором выступили против возможного приезда в регион блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой. Запись опубликована в телеграм-канале "Mash на Донбассе".

Жители ДНР выступили против возможного приезда Анастасии Ивлеевой
Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Tolbatov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На кадрах женщина в балаклаве, позади которой стоят несколько мужчин, говорит, что 22 февраля появились сообщения о возможном визите Ивлеевой в Донецкую народную республику. Общественность региона высказалась против намечающегося визита, добавила спикер.

— Так вот, госпожа Ивлеева, от имени всех собравшихся мы хотели бы вам порекомендовать не планировать впредь посещение ДНР, — сказала женщина на видео.

Жительница республики добавила, что Ивлеева могла посетить регион в любой момент за последние 10 лет, а "ДНР — не прачечная", где можно отмыть свою репутацию после скандала.

Ранее другой участник "голой вечеринки", певец Филипп Киркоров посетил ДНР. После этого сообщалось, что другие звёзды, засветившиеся на мероприятии, не поедут на Донбасс вслед за народным артистом РФ. Об этом рассказывала "Правда.ру" в своём материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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