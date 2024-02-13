Примеру Киркорова никто не последует: участники "голой вечеринки" высказались о перспективе поездки в ДНР

Участники "голой вечеринки" не собираются ехать в ДНР вслед за Киркоровым

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Участники вечеринки, проведенной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, не планируют отправляться в ДНР, повторяя поступок Народного артиста России Филиппа Киркорова. Представители Алёны Водонаевой, Натальи Подольской и других артистов заявили об этом URA. RU.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

"Нет, не планируются [поездки в ДНР]", — ответил агент Алены Водонаевой, Ксения.

Концертный директор Натальи Подольской, Денис, также ответил отрицательно: "Нет, не планируется пока".

Певица Ольга Орлова, бывшая участница группы "Блестящие", заявила, что в случае поездки в ДНР немедленно сообщит об этом своим поклонникам. "Я обязательно буду делиться всей информацией [если будут планироваться поездки в ДНР] через свои каналы. У меня есть канал в Telegram, а также Instagram*", — подчеркнула она.

Филипп Киркоров посетил ДНР утром 13 февраля, после чего побывал в больнице в Горловке, где выступил перед ранеными и подарил подарки.

Вечеринка, проведённая в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в клубе "Мутабор" в Москве, вызвала общественный резонанс из-за откровенного дресс-кода. Видео и фотографии с мероприятия были опубликованы в интернете, после чего многие участники, включая саму организаторшу, столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. Это коснулось не только Филиппа Киркорова, но и Лолиты Милявской. Некоторые артисты публично извинились. Среди гостей были замечены Ксения Собчак, Наталья Подольская, Джиган, Алена Водонаева, Ольга Орлова, Наталья Ионова (Глюкоза), Анна Asti.

В январе один из участников вечеринки, российский певец Дима Билан, посетил ДНР, приюты для бездомных животных. Он перевел три миллиона рублей на помощь одному из них и забрал домой кота из другого приюта. Затем он встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации и протезировании.

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