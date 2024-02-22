В семье певца Валерия Меладзе ожидается прибавление: скоро появится ещё один малыш

Валерий Меладзе впервые в жизни станет дедушкой

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В семье певца Валерия Меладзе готовятся к радостному событию — рождению ребёнка.

Фото: Инстаграм Джанабаевой

Валерий Меладзе впервые в жизни станет дедушкой. Внука артисту подарит средняя дочь, 24-летняя Софико.

Наследница Меладзе сама рассказала о беременности. Заметный живот девушки говорит о внушительном сроке.

Софико с осени 2022 годя замужем за предпринимателем Саввой Байбаковым.

Ранее сообщалось, что у Валерия Меладзе умер отец. Певец узнал о кончине родителя за два часа до концерта. Несмотря на горе, Меладзе выступил перед зрителями в Казахстане.