В семье певца Валерия Меладзе ожидается прибавление: скоро появится ещё один малыш

В семье певца Валерия Меладзе готовятся к радостному событию — рождению ребёнка.
Валерий Меладзе впервые в жизни станет дедушкой. Внука артисту подарит средняя дочь, 24-летняя Софико.
Наследница Меладзе сама рассказала о беременности. Заметный живот девушки говорит о внушительном сроке.
Софико с осени 2022 годя замужем за предпринимателем Саввой Байбаковым.
Ранее сообщалось, что у Валерия Меладзе умер отец. Певец узнал о кончине родителя за два часа до концерта. Несмотря на горе, Меладзе выступил перед зрителями в Казахстане.
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