Валерий Меладзе выступил в Казахстане, узнав о смерти отца за два часа до концерта

Валерий Меладзе дал концерт в Казахстане после тяжёлого известия о смерти отца

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Певец Валерий Меладзе был вынужден выйти на сцену и спеть перед зрителями почти сразу после сообщения о смерти отца.

Фото: wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

Кадры с выступления в Казахстане опубликовал продюсер Жан Муканов. Трагическое известие о потере родителя не помешало певцу выступить так, что никто из зрителей не догадался о его тяжёлом эмоциоанльном состоянии.

Муканов высоко оценил профессионализм Меладзе и выразил ему соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

"Только на песне "Чужестранец", при звуках дудук, я уловил грусть в его глазах, но приписал это усталости. Валерий, вы — достойный сын своего народа и отца!" — написал продюсер в личном микроблоге.