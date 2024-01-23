Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Стебницкая: имбирь и гранат помогут справиться со стрессом
Фильмы о войне, в которых мало романтизированного героизма, но много суровой правды
Логика кошачьего выбора: как нелогичные решения питомцев имеют свою глубокую смысловую основу
Забота о пожилых собаках: как обеспечить им комфорт и здоровье
Как предотвратить привычку собаки подсматривать за едой на столе
5 матовых тональных кремов для идеальной кожи
Объявлен список претендентов на "Оскар-2024"
Джигурда о предполагаемом алкоголизме Волочковой: выпили и не хотят показывать
Подкормка перцев золой, борной кислотой, молоком
Валерий Меладзе выступил в Казахстане, узнав о смерти отца за два часа до концерта

Валерий Меладзе дал концерт в Казахстане после тяжёлого известия о смерти отца

0:43
Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе был вынужден выйти на сцену и спеть перед зрителями почти сразу после сообщения о смерти отца.

Валерий Меладзе дал концерт в Казахстане после тяжёлого известия о смерти отца
Фото: wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

Кадры с выступления в Казахстане опубликовал продюсер Жан Муканов. Трагическое известие о потере родителя не помешало певцу выступить так, что никто из зрителей не догадался о его тяжёлом эмоциоанльном состоянии.

Муканов высоко оценил профессионализм Меладзе и выразил ему соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

"Только на песне "Чужестранец", при звуках дудук, я уловил грусть в его глазах, но приписал это усталости. Валерий, вы — достойный сын своего народа и отца!" — написал продюсер в личном микроблоге.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
Украина утверждает, что ЕС подготовил решение о конфискации активов РФ. Как на самом деле? Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Последние материалы
Забота о пожилых собаках: как обеспечить им комфорт и здоровье
"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох
Как предотвратить привычку собаки подсматривать за едой на столе
5 матовых тональных кремов для идеальной кожи
Объявлен список претендентов на "Оскар-2024"
Джигурда о предполагаемом алкоголизме Волочковой: выпили и не хотят показывать
Подкормка перцев золой, борной кислотой, молоком
О чем говорит кошачье мурлыканье
Зеленская украинцам: "Не ждите, что когда-то станет легче"
NTV: на 83-м году жизни скончался основатель поп-группы Boney M Франк Фариан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников