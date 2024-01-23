Валерий Меладзе выступил в Казахстане, узнав о смерти отца за два часа до концерта

Певец Валерий Меладзе был вынужден выйти на сцену и спеть перед зрителями почти сразу после сообщения о смерти отца.
Кадры с выступления в Казахстане опубликовал продюсер Жан Муканов. Трагическое известие о потере родителя не помешало певцу выступить так, что никто из зрителей не догадался о его тяжёлом эмоциоанльном состоянии.
Муканов высоко оценил профессионализм Меладзе и выразил ему соболезнования в связи с невосполнимой утратой.
"Только на песне "Чужестранец", при звуках дудук, я уловил грусть в его глазах, но приписал это усталости. Валерий, вы — достойный сын своего народа и отца!" — написал продюсер в личном микроблоге.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.