Умер отец Валерия Меладзе — 90-летний Шота Меладзе

Отец Валерия Меладзе умер в больнице

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец известного певца Валерия Меладзе, Шота Константинович, умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусом.

Фото: телеграмм канал SHOT

Заболевание было выявлено в конце 2023 года, после чего он был госпитализирован и находился без сознания в реанимации.

В связи с этим событием Валерий Меладзе перенес концерты в Казахстане и Узбекистане.

Ранее сообщалось, что Меладзе получает 50 тысяч евро с концертов.