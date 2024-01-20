Умер отец Валерия Меладзе — 90-летний Шота Меладзе

Отец известного певца Валерия Меладзе, Шота Константинович, умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусом.
Заболевание было выявлено в конце 2023 года, после чего он был госпитализирован и находился без сознания в реанимации.
В связи с этим событием Валерий Меладзе перенес концерты в Казахстане и Узбекистане.
Ранее сообщалось, что Меладзе получает 50 тысяч евро с концертов.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.