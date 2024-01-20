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Умер отец Валерия Меладзе — 90-летний Шота Меладзе

Отец Валерия Меладзе умер в больнице

0:28
Шоу-бизнес

Отец известного певца Валерия Меладзе, Шота Константинович, умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусом.

Отец Валерия Меладзе умер в больнице
Фото: телеграмм канал SHOT

Заболевание было выявлено в конце 2023 года, после чего он был госпитализирован и находился без сознания в реанимации.

В связи с этим событием Валерий Меладзе перенес концерты в Казахстане и Узбекистане.

Ранее сообщалось, что Меладзе получает 50 тысяч евро с концертов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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