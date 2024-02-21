Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо

Певица Анна Нетребко продемонстрировала отличную физическую форму

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оперная певица Анна Нетребко поразила поклонников сложным гимнатическим трюком.

Фото: ВК-аккаунт Нетребко

Народная артистка России доказала, что находится в отличной физической форме. 52-летняя звезда мировой оперы поделилась видео, на котором она играючи делает гимнастическое колесо под весёлую музыку.

"Я люблю хадкор. Что произошло? Сама не понимаю", — звучит на фоне песня, под которую снят ролик.

Ранее сообщалось, что Анна Нетребко подала в суд на "Метрополитен-оперу" из-за отмены концертов.