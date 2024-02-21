Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо

Оперная певица Анна Нетребко поразила поклонников сложным гимнатическим трюком.
Народная артистка России доказала, что находится в отличной физической форме. 52-летняя звезда мировой оперы поделилась видео, на котором она играючи делает гимнастическое колесо под весёлую музыку.
"Я люблю хадкор. Что произошло? Сама не понимаю", — звучит на фоне песня, под которую снят ролик.
Ранее сообщалось, что Анна Нетребко подала в суд на "Метрополитен-оперу" из-за отмены концертов.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.