Дочь актёра Виталия Гогунского Милана Стар собрала тысячи своих поклонников на сольном концерте

Дочь актёра Виталия Гогунского собрала целый стадион поклонников

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь звезды "Универа" Виталия Гогунского, блогер-подросток Милана Стар отпраздновала 10-летие на сцене масштабных концертом в Москве.

Фото: ВК-аккаунт Миланы Стар

На концерт 14-летней певицы Миланы Стар собралось 5300 зрителей. Концерт юного блогера был приурочен к 10-летию девочки на сцене. Артистке, которая прославилась своими песнями в Интернете, подпевал весь зал.

Милана Стар — популярный в подростковой среде видеоблогер, певица. Юная артистка является дочерью актёра Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в студенческом сериале "Универ".

Ранее сообщалось, что Виталия Гогунского не пустили в Грузию.