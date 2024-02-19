Дочь актёра Виталия Гогунского Милана Стар собрала тысячи своих поклонников на сольном концерте

Дочь звезды "Универа" Виталия Гогунского, блогер-подросток Милана Стар отпраздновала 10-летие на сцене масштабных концертом в Москве.
На концерт 14-летней певицы Миланы Стар собралось 5300 зрителей. Концерт юного блогера был приурочен к 10-летию девочки на сцене. Артистке, которая прославилась своими песнями в Интернете, подпевал весь зал.
Милана Стар — популярный в подростковой среде видеоблогер, певица. Юная артистка является дочерью актёра Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в студенческом сериале "Универ".
Ранее сообщалось, что Виталия Гогунского не пустили в Грузию.
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