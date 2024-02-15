Блогер Александр Зубарев сделал предложение руки и сердца в свой день рождения

Популярный блогер и балетмейстер Александр Зубарев решил расстаться с холостяцкой жизнью.
Звезда "Тик-Тока" Александр Зубарев предложил своей девушке Алине, которая младше его на 12 лет, стать его женой.
37-летний блогер встал на одно колено перед своей возлюбленной и протянул ей коробку с кольцом. Девушка сказала избраннику "да".
Предложение Зубарев сделал в свой день рождения.
Ранее рэпер Алишер Моргенштерн* показал свою новую возлюбленную.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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