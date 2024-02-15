Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны пышного цветения пионов: основные правила ухода
УНИАН: украинцы начали "зеркальную" блокаду польских КПП
PLOS One: жители Помпей умерли не от разрушений, а от удушья ядовитыми газами
Флорист рассказала, как правильно ухаживать за букетом цветов
Автоэксперт Рузанов перечислил 4 проблемы, которые могут возникнуть с тормозами автомобиля
Ветеринар Левченко рассказала, могут ли домашние животные чувствовать любовь
Запад не узнает о теракте в Белгороде: правду им знать невыгодно
Генпрокурор Эстонии Пармас допускает, что Каллас выдадут России
Туристке, которой исполнилось 45 лет, отказали в поездке на Алтай из-за её возраста
Блогер Александр Зубарев сделал предложение руки и сердца в свой день рождения

Блогер Александр Зубарев принял решение о женитьбе

0:35
Шоу-бизнес

Популярный блогер и балетмейстер Александр Зубарев решил расстаться с холостяцкой жизнью.

Блогер Александр Зубарев принял решение о женитьбе
Фото: ВК-аккаунт Зубарева

Звезда "Тик-Тока" Александр Зубарев предложил своей девушке Алине, которая младше его на 12 лет, стать его женой.

37-летний блогер встал на одно колено перед своей возлюбленной и протянул ей коробку с кольцом. Девушка сказала избраннику "да". 

Предложение Зубарев сделал в свой день рождения.  

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн* показал свою новую возлюбленную. 

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Ядерное оружие русских в космосе перепугало Вашингтон Дмитрий Плотников Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты Любовь Степушова Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Последние материалы
Психология кошек: породы, поведение и особенности
Самолет над Великобританией развернули после того, как на пассажиров начали падать опарыши
Разведённый Моргенштерн* показал свою новую избранницу
Плановая проверка на старооскольском заводе выявила 62 нарушения природоохранного законодательства
Госдума запретила треш-стримы
Спектакль "ПетерБУРГ" в Петрозаводске вызывает вопросы у зрителей из-за цитирования иноагента и информации о финансировании
Искусственный интеллект GigaChat успешно сдал экзамен на врача
Виктория Боня назвала причины расставания с бойфрендом
Как высушить кудрявые волосы без диффузора
Магнитные губки: эффективный способ чистки труднодоступных мест
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников