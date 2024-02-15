Блогер Александр Зубарев сделал предложение руки и сердца в свой день рождения

Блогер Александр Зубарев принял решение о женитьбе

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный блогер и балетмейстер Александр Зубарев решил расстаться с холостяцкой жизнью.

Фото: ВК-аккаунт Зубарева

Звезда "Тик-Тока" Александр Зубарев предложил своей девушке Алине, которая младше его на 12 лет, стать его женой.

37-летний блогер встал на одно колено перед своей возлюбленной и протянул ей коробку с кольцом. Девушка сказала избраннику "да".

Предложение Зубарев сделал в свой день рождения.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн* показал свою новую возлюбленную.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом