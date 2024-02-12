Названа болезнь Панкратова-Чёрного, которая привела к госпитализации

Госпитализированному актёру Александру Панкратову-Чёрному поставили диагноз.
У попавшего в больницу актёра Александра Панкратова-Чёрного выявили атеросклероз аорты. Telegram-канал Shot сообщает, что данная болезнь спровоцировала сильные боли артиста в области сердца.
Медицинское исследование показало, что у Александра повреждён диафрагмальный нерв и уплотнения аорты.
Сам народный артист СССР ранее вышел на связь и рассказал, что у него повреждены рёбра после падения на гастролях.
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