Попавший в больницу Александр Панкратов-Чёрный рассказала о своём состоянии

74-летний актёр Александр Панкратов-Чёрный рассказал, чем вызваны его проблемы со здоровьем.
Звезда фильма "Мы из джаза" заверил, что с ним всё в порядке.
"На гостролях на Севере в сильную метель я неудачно упал и повредил рёбра. Сейчас прохожу процесс восстановления", — написал артист в своём Инстаграм*.
Панкратов-Чёрный объяснил, что других проблем со здоровьем у него нет и призвал СМИ не распространять недостоверную информацию.
Ранее Telegram-канала SHOT сообщал, что артист Александр Панкратов-Чёрный попал в больницу с переломами ребёр.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.