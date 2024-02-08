Попавший в больницу Александр Панкратов-Чёрный рассказала о своём состоянии

Госпитализированный Александр Панкратов-Чёрный вышел на связь

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74-летний актёр Александр Панкратов-Чёрный рассказал, чем вызваны его проблемы со здоровьем.

Фото: Инстаграм Панкратова-Чёрного

Звезда фильма "Мы из джаза" заверил, что с ним всё в порядке.

"На гостролях на Севере в сильную метель я неудачно упал и повредил рёбра. Сейчас прохожу процесс восстановления", — написал артист в своём Инстаграм*.

Панкратов-Чёрный объяснил, что других проблем со здоровьем у него нет и призвал СМИ не распространять недостоверную информацию.

Ранее Telegram-канала SHOT сообщал, что артист Александр Панкратов-Чёрный попал в больницу с переломами ребёр.