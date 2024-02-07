Певица Жасмин показала 12-летнюю дочь: в это день девочка начинает считаться взрослой

Певица Жасмин рассказала о традициях взросления девочки в их культуре на примере 12-летней дочери Маргариты.
Исполнительница трогательно поздравила дочку с днём рождения. Она заверила, что всегда будет помогать девочке в её начинаниях.
"Для нас это особенный день рождения — день Бат-Мицвы. По традиции нашего народа, в это день девочка начинает считаться взрослой, получает возможность исполнять заповеди и уже сама, а не её родители, несет перед Всевышним ответственность за свои поступки", — написала звезда в запрещённой социальной сети.
По национальности Жасмин — горская еврейка и её настоящее имя — Сара Манахимова.
Ранее певец Сергей Лазарев показал подросшую племянницу в день её рождения.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.