Певица Жасмин показала 12-летнюю дочь: в это день девочка начинает считаться взрослой

Певица Жасмин поздравила 12-летнюю дочь с днём рождения

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Певица Жасмин рассказала о традициях взросления девочки в их культуре на примере 12-летней дочери Маргариты.

Фото: Инстаграм Жасмин

Исполнительница трогательно поздравила дочку с днём рождения. Она заверила, что всегда будет помогать девочке в её начинаниях.

"Для нас это особенный день рождения — день Бат-Мицвы. По традиции нашего народа, в это день девочка начинает считаться взрослой, получает возможность исполнять заповеди и уже сама, а не её родители, несет перед Всевышним ответственность за свои поступки", — написала звезда в запрещённой социальной сети.

По национальности Жасмин — горская еврейка и её настоящее имя — Сара Манахимова.

Ранее певец Сергей Лазарев показал подросшую племянницу в день её рождения.