Сергей Лазарев трогательно поздравил с днём рождения племянницу

Сергей Лазарев показал подросшую племянницу в день её рождения

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев посвятил пост своей племяннице, которой исполнилось 20 лет.

Фото: Инстаграм Лазарева

Лазарев показал свою подросшую племянницу в честь её дня рождения.

"C днём рождения! С каждым днём ты удивляешь и восхищаешь всё больше! Горжусь тобой, ты умница! Люблю! Пусть у тебя получается всё задуманное!" — трогательно поздравил родственницу певец.

Ранее певец и композитор Игорь Николаев поздравил народную артистку России Ирину Аллегрову с 72-летием.