Сергей Лазарев трогательно поздравил с днём рождения племянницу

Певец Сергей Лазарев посвятил пост своей племяннице, которой исполнилось 20 лет.
Лазарев показал свою подросшую племянницу в честь её дня рождения.
"C днём рождения! С каждым днём ты удивляешь и восхищаешь всё больше! Горжусь тобой, ты умница! Люблю! Пусть у тебя получается всё задуманное!" — трогательно поздравил родственницу певец.
Ранее певец и композитор Игорь Николаев поздравил народную артистку России Ирину Аллегрову с 72-летием.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.